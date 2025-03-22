Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в городских субботниках, которые пройдут 12 и 26 апреля. Он рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что генеральная уборка Москвы будет длиться два месяца. В порядок планируется привести городские территории, дома и дворы, а также дороги, мосты и памятники. Кроме того, город подготовит фонтаны к открытию сезона.

Принять участие в субботниках могут все желающие, отметил глава города. Он также уточнил, что вся информация о местах проведения субботников, а также о пунктах выдачи инвентаря будет публиковаться в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же горожане смогут найти контакты ответственных за организацию работ.

Ранее в столице стартовали работы по промывке фасадов зданий с помощью автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. В первую очередь специалисты очищают после зимы дома, которые выходят на центральные улицы и вылетные магистрали города.