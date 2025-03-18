Уличное освещение и подсветка зданий в Москве переведены на летний режим работы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку в Москве перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Световой день увеличивается, поэтому внесли необходимые изменения в график работы городского наружного освещения", – отметил вице-мэр.

По словам Бирюкова, специалисты Центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки. Заммэра объяснил, что специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень освещенности в столице. Когда он достигает определенной отметки, то диспетчерам приходит соответствующий сигнал.

Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестает работать подсветка на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – в вестибюлях станций метро, в 03:00 – на мостах в центре Москвы.

За последние 13 лет уровень освещенности города увеличился в два раза, а число зданий с подсветкой – в четыре раза. Всего в столице освещают свыше 1 миллиона светильников.

Между тем в Москве начались работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой. В рамках нового масштабного проекта "Моя школа" уже обновили четыре образовательных учреждения, оборудовав их подсветкой. Дополнительно специалисты провели благоустройство прилегающих территорий.

