Здания столичных школ стали оборудовать архитектурно-художественной подсветкой

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве начались работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, в рамках нового масштабного проекта "Моя школа" уже обновили четыре образовательных учреждения, оборудовав их подсветкой. Дополнительно специалисты провели благоустройство прилегающих территорий.

"Эта работа будет продолжена, подсветку получат и другие общеобразовательные учебные заведения", – отметил заммэра.

На каждом объекте установили 300–400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета. Температуру света для каждого проекта определили индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности, рассказал Бирюков.

Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, тем самым создавая единое световое пространство. Более того, подсветка делает территорию безопасней в темное время суток.

Между тем в Москве архитектурно-художественной подсветкой оборудовали здание музея-квартиры Г. М. Кржижановского. Для освещения особняка разработали специальный проект.

В ходе работ сотрудники комплекса горхозяйства установили более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они расположены по верхнему контуру здания, чтобы выделить светом главный вход, балкон по центру и окна.