Здание музея-квартиры Кржижановского получило архитектурно-художественную подсветку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание музея-квартиры Г. М. Кржижановского оборудовали архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Для освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира, был разработан спецпроект, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, главной задачей стало подчеркнуть красоту и особенности объекта, который относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX века.

В рамках работ специалисты установили свыше 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками, расположив их по верхнему контуру здания. Такое решение позволило выделить светом главный вход, балкон по центру и окна.

Согласно принятой концепции, все новое освещение в городе имеет теплый или нейтральный оттенок белого света, а также умеренную освещенность. Благодаря этому получается грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство, указали в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что число зданий с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло в четыре раза. Сейчас их около 2,3 тысячи. При этом световой дизайн для каждого их них создается индивидуально.

Например, 23 моста через Москву-реку и Яузу оформлены в концепции "самоцветы", а улицы Садового кольца отличаются золотыми оттенками.