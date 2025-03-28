Более 260 столичных прудов подготовят к летнему сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к летнему сезону 270 столичных прудов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суммарная площадь акваторий прудов и их береговой территории превышает 700 гектаров. Работы планируется проводить вручную, чтобы полностью очистить все участки. Листву, сухостой и бытовой мусор на берегах уберут сотрудники ГУП "Мосводосток". Также они приведут в порядок газоны.

Кроме того, запланирована расчистка открытых русел малых ручьев и рек. В процессе работ специалисты углубят мелководные зоны, которые препятствуют естественному движению воды.

Комплекс уже перевел дорожно-уборочную технику на летний режим работы. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, с машин сняли навесное оборудование, в частности щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов. Вместе с тем была проведена диагностика техники.

Также планируется, что в пятницу и субботу, 28 и 29 марта, столичные дороги, тротуары, парковки и дворовые территории промоют шампунем после зимы. Сперва работы проведут со специальным шампунем, а затем смоют его обычной водой. При этом специалисты воспользуются безопасным моющим средством, которое не содержит кислот или щелочей, а также полностью разлагается в почве.