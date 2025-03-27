Столичные дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы

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Столичные дороги, тротуары, парковки и дворовые территории будут промыты шампунем после зимы в пятницу и субботу, 28 и 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что промывка обычно проводится не только осенью, но и весной. Это, по его словам, позволяет устранить образовавшиеся за зиму мазутные или масляные пятна, а также иные загрязнения, которые не смываются водой.

Сперва специалисты городского хозяйства проведут промывку со специальным шампунем, а после – обычной водой. При этом используемое моющее средство безопасно, не содержит кислот или щелочей, а также полностью разлагается в почве.

"В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", – уточнили в пресс-службе городского хозяйства Москвы.

Кроме того, специалисты промоют после зимы 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. На время проведения работ переходы закрываться не будут. Там выставят ограждения, оставив проход для горожан.

Подземные переходы очистят вручную, а после с помощью аппаратов высокого давления и щеток промоют стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости будет проведена покраска и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы приведут в порядок при помощи автовышек.

