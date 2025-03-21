21 марта, 10:16Город
В Москве промоют более 1 тыс подземных и надземных переходов после зимы
Фото: Москва 24
В столице после зимы промоют 1 075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии, при необходимости привлечем спецтехнику", – цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.
На время проведения работ переходы закрываться не будут. Специалисты выставят ограждения, оставив проход для горожан.
Подземные переходы очистят вручную, а затем с помощью аппаратов высокого давления и щеток промоют стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости будет проведена покраска и ремонт отдельных элементов сооружений.
Надземные переходы приведут в порядок при помощи автовышек. Снаружи на остекленные конструкции рабочие нанесут моющее средство, а потом смоют водой.
Ранее в столице начали промывать фасады зданий, используя автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. В первую очередь специалисты очистят дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали города, указал Бирюков. Здания, которые находятся внутри кварталов, подвергаются частичной чистке.
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