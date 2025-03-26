Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства проведет промывку больших тоннелей, в частности Лефортовского, Северо-Западного, Гагаринского, Волоколамского, Новокутузовского тоннельного комплекса. В связи с этим специалисты будут поочередно перекрывать по одной полосе дорожного движения, рассказал вице-мэр.

Во время промывки сотрудники ведомства будут использовать аппараты высокого давления и специальные растворы, с помощью которых будут очищены парапеты и стены инженерных сооружений. Помимо этого, запланированы работы по очистке дренажных систем, смотровых и сточных колодцев водосточной сети.

"Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", – добавил Бирюков.

Он также подчеркнул, что промывка проводится только при положительной температуре в ночные часы или выходные дни. Работы завершатся до конца апреля.

Между тем комплекс городского хозяйства перевел дорожно-уборочную технику на летний режим работы. По словам заммэра, это связано с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха. Для уборки города на машины установили поливомоечное оборудование.

Помимо этого, в Москве перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку на летний режим работы. Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестает работать подсветка на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – в вестибюлях станций метро, в 03:00 – на мостах в центре Москвы.