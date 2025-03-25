Коммунальная техника в Москве перешла на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Комплекс городского хозяйства Москвы перевел дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр пояснил, что это связано с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха. Для уборки города на машины установили поливомоечное оборудование.

Основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию – оно меняется в зависимости от сезона.

"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование – щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы", – отметил Бирюков, добавив, что не использующуюся зимой технику привели в готовность.

Кроме того, на летний режим работы в Москве перевели уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку. По словам Бирюкова, это связано с увеличением светового дня. Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время.

В 23:00 перестает работать подсветка на жилых домах, в 00:00 – на административных зданиях, в 01:00 – в вестибюлях станций метро, в 03:00 – на мостах в центре Москвы.

