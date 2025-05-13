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13 мая, 19:00

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СК: пожар в доме на юго-западе Москвы мог произойти по вине жильца

СК назвал предварительную причину пожара в доме на юго-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Нарушение жильцом правил использования газового оборудования, предварительно, могло стать причиной пожара в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений. Руководитель столичного ГСУ СК России Андрей Стрижов доложил о расследовании уголовного дела по факту пожара.

"В докладе прозвучали основные версии произошедшего. Вероятной причиной возгорания названы нарушения правил обеспечения безопасного использования газового оборудования, допущенные жильцом дома", – говорится в сообщении.

Взрыв с последующим возгоранием нескольких квартир произошел в доме на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Погибли три человека. Всего, писали СМИ, в результате трагедии пострадали 13 человек, включая как минимум двух детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тогда сообщалось, что возможной причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

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