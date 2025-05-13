13 мая, 17:07Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в Печатниках
Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения установили, что в доме 20 на улице Полбина горела квартира на первом этаже. Пожар к тому моменту достиг площади в 15 квадратных метров.
По данным ведомства, позже огонь распространился на балконы второго и третьего этажей, а общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров.
В МЧС подчеркнули, что возгорание удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 24 специалиста и 7 единиц техники. Хозяин квартиры покинул жилье до прибытия пожарных. Пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее пожар начался на строительном рынке в подмосковном селе Андреевка. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 25 специалистов и 5 единиц техники.
До этого пять гаражей вспыхнули на Дорожной улице в Москве. Позже возгорание удалось локализовать силами 30 сотрудников, а также 7 единицами техники. Пострадавших не было.
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