Пожар произошел в жилом доме в Печатниках

Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме в столичном районе Печатники, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Москве.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения установили, что в доме 20 на улице Полбина горела квартира на первом этаже. Пожар к тому моменту достиг площади в 15 квадратных метров.

По данным ведомства, позже огонь распространился на балконы второго и третьего этажей, а общая площадь пожара достигла 20 квадратных метров.

В МЧС подчеркнули, что возгорание удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 24 специалиста и 7 единиц техники. Хозяин квартиры покинул жилье до прибытия пожарных. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее пожар начался на строительном рынке в подмосковном селе Андреевка. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 25 специалистов и 5 единиц техники.

До этого пять гаражей вспыхнули на Дорожной улице в Москве. Позже возгорание удалось локализовать силами 30 сотрудников, а также 7 единицами техники. Пострадавших не было.

