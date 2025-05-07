07 мая, 09:27Происшествия
Пожар на обогатительной фабрике в Якутии потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание, которое произошло на обогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар на предприятии произошел в ночь на 7 мая. По предварительным данным, воспламенился каменный уголь на складе. Спустя время стало известно о локализации возгорания на площади 300 квадратных метров.
Пострадали четыре человека. Всех доставили рейсом санавиации в якутский ожоговый центр. На месте происшествия работали 58 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.
До этого воспламенился автосалон "Чанган", который находится на 26-м километре МКАД в Подмосковье. Через некоторое время пламя удалось потушить. Площадь возгорания составила 30 "квадратов". В результате случившегося никто не пострадал.
Автосалон загорелся на МКАД