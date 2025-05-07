Пожар на обогатительной фабрике в Якутии потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло на обогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на предприятии произошел в ночь на 7 мая. По предварительным данным, воспламенился каменный уголь на складе. Спустя время стало известно о локализации возгорания на площади 300 квадратных метров.

Пострадали четыре человека. Всех доставили рейсом санавиации в якутский ожоговый центр. На месте происшествия работали 58 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

До этого воспламенился автосалон "Чанган", который находится на 26-м километре МКАД в Подмосковье. Через некоторое время пламя удалось потушить. Площадь возгорания составила 30 "квадратов". В результате случившегося никто не пострадал.

