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07 мая, 09:27

Происшествия

Пожар на обогатительной фабрике в Якутии потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание, которое произошло на обогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар на предприятии произошел в ночь на 7 мая. По предварительным данным, воспламенился каменный уголь на складе. Спустя время стало известно о локализации возгорания на площади 300 квадратных метров.

Пострадали четыре человека. Всех доставили рейсом санавиации в якутский ожоговый центр. На месте происшествия работали 58 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

До этого воспламенился автосалон "Чанган", который находится на 26-м километре МКАД в Подмосковье. Через некоторое время пламя удалось потушить. Площадь возгорания составила 30 "квадратов". В результате случившегося никто не пострадал.

Автосалон загорелся на МКАД

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