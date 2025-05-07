Четыре человека пострадали при пожаре на обогатительной фабрике в Якутии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Четыре человека пострадали в результате пожара на обогатительной фабрике в городе Нерюнгри, сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

По информации ведомства, на данный момент горит каменный уголь на складе, площадь пожара уточняется. Пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе.

К месту ЧП оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России в количестве 18 человек и двух единиц спецтехники.

Ранее было локализовано открытое горение на предприятии в Казани на площади 1,1 тысячи квадратных метров.

До этого автосалон загорелся на 26-м километре МКАД в Московской области. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.