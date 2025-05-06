Автосалон загорелся в Подмосковье около МКАД

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Автосалон загорелся на 26-м километре МКАД в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По уточненным данным, горит автосалон "Чанган центр квазар". Очаг пожара находится на первом этаже, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании. В ликвидации пожара задействованы как областные, так и столичные пожарные, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в лакокрасочной камере административного здания на улице Плеханова произошло возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

На данный момент возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

До этого двух человек спасли при пожаре в московской квартире, расположенной на седьмом этаже в жилом доме на Профсоюзной улице. Людей эвакуировали с помощью спасустройств с восьмого этажа.