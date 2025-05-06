Пожар произошел в административном здании на востоке Москвы, передает пресс-служба столичного подразделения ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время огонь в лакокрасочной камере здания на улице Плеханова распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожарные уже устраняют возгорание. К тушению привлечены 50 сотрудников и 15 единиц техники, уточнили в МЧС, добавив, что внутри здания людей нет.

Ранее пожар наблюдался на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. В здании горели строительные материалы и утеплитель. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в столице горело здание Стасовских гостиниц, которое было построено в начале XIX века. Огонь полыхал на втором этаже на 100 квадратах. Спустя время спасатели ликвидировали возгорание.