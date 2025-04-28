Пожар в здании начала XIX века ликвидирован в центре столицы

Пожарные ликвидировали возгорание в здании начала XIX в центре Москвы. Об этом пишет пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Предварительно, никто в ЧП не пострадал. На месте инцидента работали 60 пожарных и 12 единиц техники.

В свою очередь, в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы заявляли, что огонь был потушен на площади 100 квадратных метров.

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Здание Стасовских гостиниц на улице Покровке, построенное по указу императора Павла I, загорелось 28 апреля. Инцидент произошел на втором этаже постройки.

Прибывшие на место пожарные проливали конструкции здания, однако пламя ушло в деревянные перекрытия с крышей. Тушение возгорания осуществлялось с двух сторон здания, а на место происшествия для регулировки движения были вызваны инспекторы ГИБДД.

