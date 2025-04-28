28 апреля, 16:02 (обновлено 28.04.2025 17:04)Происшествия
Построенный по указу императора Павла I дом загорелся в центре столицы
Здание Стасовских гостиниц, которое было возведено в начале XIX века по указу императора Павла I, загорелось в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.
Возгорание зафиксировано на улице Покровке в доме № 17, строение 1, уточнил собеседник агентства. Огонь распространяется на втором этаже, на данный момент пламя ушло в деревянные перекрытия с крышей. Прибывшие на место пожарные занимаются вскрытием кровли для проливки.
Тушение возгорания осуществляется с двух сторон здания, сказано в сообщении. По этой причине на место происшествия для регулировки движения запрошены инспекторы ГИБДД.
Позднее МЧС Москвы уточнило, что, предварительно, никто не пострадал. На месте задействованы 30 пожарных и 7 единиц техники.
В пресс-службе столичного Дептранса граждан предупредили, что на Чистопрудном бульваре в районе остановки "Покровские Ворота" задерживаются трамваи № А, 3 и 39.
"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – уточнили в департаменте.
Два здания Стасовских гостиниц были построены на фундаменте Белого города. Архитектором был Василий Стасов, который также оформлял интерьеры Екатерининского и Александровского дворцов в Царском селе.
Ранее небольшое возгорание было выявлено в подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке. Спустя время его удалось ликвидировать.
В оперативных службах рассказали СМИ, что из-за пожара в здании возникло задымление. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.