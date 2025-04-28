Построенный по указу императора Павла I дом загорелся в центре столицы

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Здание Стасовских гостиниц, которое было возведено в начале XIX века по указу императора Павла I, загорелось в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

Возгорание зафиксировано на улице Покровке в доме № 17, строение 1, уточнил собеседник агентства. Огонь распространяется на втором этаже, на данный момент пламя ушло в деревянные перекрытия с крышей. Прибывшие на место пожарные занимаются вскрытием кровли для проливки.

Тушение возгорания осуществляется с двух сторон здания, сказано в сообщении. По этой причине на место происшествия для регулировки движения запрошены инспекторы ГИБДД.

Позднее МЧС Москвы уточнило, что, предварительно, никто не пострадал. На месте задействованы 30 пожарных и 7 единиц техники.

В пресс-службе столичного Дептранса граждан предупредили, что на Чистопрудном бульваре в районе остановки "Покровские Ворота" задерживаются трамваи № А, 3 и 39.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – уточнили в департаменте.

Два здания Стасовских гостиниц были построены на фундаменте Белого города. Архитектором был Василий Стасов, который также оформлял интерьеры Екатерининского и Александровского дворцов в Царском селе.

Ранее небольшое возгорание было выявлено в подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке. Спустя время его удалось ликвидировать.

В оперативных службах рассказали СМИ, что из-за пожара в здании возникло задымление. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.

