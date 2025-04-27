Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован

Фото: МЧС Москвы

Возгорание, которое возникло в банном комплексе на востоке Москвы, удалось полностью потушить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Теперь дознавателям МЧС России предстоит выяснить причину данного инцидента.

Семь построек загорелись на территории банного комплекса на Яузской аллее 27 апреля. Изначально огонь распространился до 1,2 тысячи "квадратов", но спустя время площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Спасатели успели эвакуировать из рядом стоящих зданий около 25 человек. В работах были задействованы 90 специалистов и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд. Авиацией сброшено 65 тонн воды.

В результате случившегося никто не пострадал. Прокуратура Москвы взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин пожара в границах особо охраняемой природной территории "Национальный парк "Лосиный остров".

