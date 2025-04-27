Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 16:45

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: возгорание в подвале Российской государственной библиотеки ликвидировано

Пожар в подвале Российской государственной библиотеки в Москве ликвидирован – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар, который произошел в подвале Российской государственной библиотеки в Москве, удалось потушить. Об этом ТАСС рассказали источники в оперативных службах.

Агентству сообщили, что из-за небольшого возгорания в здании возникло задымление. Однако из-за случившегося никто не пострадал.

О пожаре в подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке стало известно днем 27 апреля. Возгорание было квалифицировано по второму уровню сложности из пяти возможных, уточнили в оперативных службах журналистам.

В этот же день в Москве загорелся банный комплекс на Яузской аллее. Сперва площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров, но спустя время огонь распространился до 1,5 тысячи.

Для тушения пожара привлекли более 50 специалистов, 15 единиц техники и два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, а также пожарный поезд.

На востоке Москвы загорелся банный комплекс

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика