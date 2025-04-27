ТАСС: возгорание в подвале Российской государственной библиотеки ликвидировано

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар, который произошел в подвале Российской государственной библиотеки в Москве, удалось потушить. Об этом ТАСС рассказали источники в оперативных службах.

Агентству сообщили, что из-за небольшого возгорания в здании возникло задымление. Однако из-за случившегося никто не пострадал.

О пожаре в подвале Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженке стало известно днем 27 апреля. Возгорание было квалифицировано по второму уровню сложности из пяти возможных, уточнили в оперативных службах журналистам.

В этот же день в Москве загорелся банный комплекс на Яузской аллее. Сперва площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров, но спустя время огонь распространился до 1,5 тысячи.

Для тушения пожара привлекли более 50 специалистов, 15 единиц техники и два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра, а также пожарный поезд.

