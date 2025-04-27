Пожар локализован в селе Таежное в Красноярском крае

Фото: МЧС Красноярского края

Пожарные локализовали возгорание в селе Таежное в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в населенном пункте загорелись восемь строений, из которых четыре – жилые дома. Предварительно, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

О возгорании в селе стало известно днем 27 апреля. Тогда сообщалось, что горели 10 жилых домов. При этом огонь быстро распространялся из-за теплой и ветряной погоды. На месте ЧП работали более 70 специалистов и 16 единиц техники.

Между тем в Нижегородской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне. Площадь возгорания – 20 тысяч "квадратов". Для контроля ситуации создали муниципальный штаб, уточнил глава Городецкого округа Александр Мудров.