Два склада со стройматериалами загорелись в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Два склада строительных материалов загорелись в поселке Соловей-Ключ Приморского края. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. На место уже прибыли пожарные подразделения, которые принялись тушить возгорание. Всего к тушению огня привлечены 16 сотрудников и 7 единиц техники МЧС. К месту также следуют дополнительные силы ведомства.

Ранее пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли в результате возгорания частного дома на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. Матери детей во время пожара дома не было.

Позже следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. По предварительным данным СК, четверо погибших – дети хозяйки дома, еще один погибший – ребенок знакомой. Проверку в связи с пожаром также организовала прокуратура области. В качестве предварительной причины пожара рассматривается версия с коротким замыканием.