Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 04:58

Происшествия

Два склада со стройматериалами загорелись в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Два склада строительных материалов загорелись в поселке Соловей-Ключ Приморского края. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. На место уже прибыли пожарные подразделения, которые принялись тушить возгорание. Всего к тушению огня привлечены 16 сотрудников и 7 единиц техники МЧС. К месту также следуют дополнительные силы ведомства.

Ранее пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли в результате возгорания частного дома на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. Матери детей во время пожара дома не было.

Позже следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. По предварительным данным СК, четверо погибших – дети хозяйки дома, еще один погибший – ребенок знакомой. Проверку в связи с пожаром также организовала прокуратура области. В качестве предварительной причины пожара рассматривается версия с коротким замыканием.

Прокуратура начала проверку после пожара на свалке в Приамурье

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика