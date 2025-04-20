Власти Челябинской области помогут с жильем семье, где из-за пожара погибли 4 ребенка

Фото: телеграм-канал "Минсоц74"

Власти выделят семье, в которой из-за пожара погибли 4 ребенка, средства на приобретение нового жилья и материальную помощь, сообщается в телеграм-канале министерства социальных отношений Челябинской области.

"Также муниципальные власти помогут родителям в организации похорон", – говорится в источнике.

В настоящее время мать с единственным выжившим ребенком находится у родственников. Затем им будет предоставлена квартира во временное пользование. С женщиной и несовершеннолетним ребенком уже работают клинические психологи и юристы.

Трагедия произошла в частном доме в поселке Василовка ночью 20 апреля. В тот момент матери не было дома, так как она уехала в госпиталь к раненому в ходе СВО мужу, оставив детей с родственниками.

В результате происшествия погибли девочка 12 лет и 3 мальчика: 7 и 5 лет. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины возгорания устанавливаются.

