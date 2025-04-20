СК завел дело после гибели пятерых детей в пожаре в частном доме Астрахани

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Астраханской области"

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Пожар произошел ночью 20 апреля в доме на улице Ольховской Кировского района. После ликвидации были обнаружены тела пятерых детей. Одному ребенку удалось спастись.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых детей на пожаре по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, предварительно, четверо погибших – дети хозяйки дома. Еще один погибший – ребенок знакомой.

Проверку в связи с пожаром также организовала прокуратура области. В качестве предварительной причины пожара рассматривается версия с коротким замыканием, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Семья ранее на профилактическом учете не состояла, предварительная причина пожара – короткое замыкание. Спасенный ребенок не пострадал, успел выбежать", – сказали в прокуратуре.

Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Анна Фадеева в беседе с агентством уточнила, что среди погибших были также приемные дети, которых женщина взяла под опеку после смерти подруги.

Кроме того, ночью 20 апреля в результате пожара в частном доме в поселке Василовка Челябинской области также погибли четверо детей. По прибытии пожарных горел частный дом, пламя перешло на надворные постройки и кровлю соседнего дома. Дети находились в доме без родителей. Причины возгорания устанавливаются.