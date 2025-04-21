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21 апреля, 04:58

Происшествия

Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкальский край, чтобы оценить ситуацию с пожарами

Фото: 123RF/ilstock21

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов 21 апреля прибыли в Забайкальский край, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что министры совершат облет районов Забайкалья, наиболее пострадавших от пожаров, и на месте проконтролируют работы по ликвидации возгораний. После чего проведут координационное совещание.

Ранее стало известно, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального уровня чрезвычайной ситуации. Решение могут принять в ближайшие дни. В регион были переброшены все необходимые силы.

Новости регионов: в Забайкалье могут ввести федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

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