В Рослесхозе назвали ситуацию с пожарами в Забайкалье близкой к федеральной ЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье приближается к чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников в ходе Всероссийского совещания "Леса России", которое транслирует пресс-служба ведомства.

По его словам, в настоящий момент ведется обсуждение о возможности повышения режима ЧС с регионального до федерального уровня.

"Правда, это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральную ЧС", – отметил Советников.

Он добавил, что решение о введении федерального уровня будет принято в скором времени.

Пожароопасный сезон объявлен в 69 российских регионах, заявил ранее глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что с начала года на территории России были зафиксированы свыше 680 очагов лесных пожаров суммарной площадью более 178 гектаров.

Кроме того, весенний пожароопасный сезон в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах наступил на месяц раньше, уточнил глава Минприроды Александр Козлов. Он связал это с малоснежным зимним периодом и уточнил, что пик опасности ожидается в середине мая.