Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 10:45

Происшествия

Новости регионов: четверо детей погибли во время поажара в Челябинской области

Новости регионов: четверо детей погибли во время поажара в Челябинской области

Машина упала в Яузу в районе Рубцовской набережной

Пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе

Автомобиль перевернулся на Севанской улице на юге Москвы

Новости мира: в Конго при пожаре на лодке погибли более 140 человек

Новости мира: в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня

"Московский патруль": жителя Подольска приговорили к 24 годам за убийство девушки

"Московский патруль": дело Хачатуряна приближается к завершению в Бутырском суде

"Московский патруль": из столичных аптек изъяли нелегальные препараты на 100 млн руб

Следствие рассматривает дело о смертельном ударе ножом в семейной ссоре

Четверо детей погибли на пожаре в Челябинской области. Там загорелся частный дом. Когда пожарные приехали, пламя уже перекинулось на другие постройки во дворе и крышу соседнего дома. В момент ЧП дети находились дома без родителей. Трагедия произошла, когда мать уехала к раненому мужу-участнику СВО в Москву. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тем временем похожий случай произошел в Астраханской области. Там загорелся частный дом, в котором дети также находились без родителей. После ликвидации пожара обнаружили тела погибших. Им было от 4 до 11 лет. Следственный комитет инициировал проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика