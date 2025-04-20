Новости регионов: четверо детей погибли во время поажара в Челябинской области

Четверо детей погибли на пожаре в Челябинской области. Там загорелся частный дом. Когда пожарные приехали, пламя уже перекинулось на другие постройки во дворе и крышу соседнего дома. В момент ЧП дети находились дома без родителей. Трагедия произошла, когда мать уехала к раненому мужу-участнику СВО в Москву. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тем временем похожий случай произошел в Астраханской области. Там загорелся частный дом, в котором дети также находились без родителей. После ликвидации пожара обнаружили тела погибших. Им было от 4 до 11 лет. Следственный комитет инициировал проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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