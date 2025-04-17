Новости мира: спасатели эвакуировали людей из горящего дома в Испании

В испанской Валенсии сильный пожар охватил фасад девятиэтажного дома. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах, но спасатели прибыли вовремя и эвакуировали жильцов. Пострадали четыре человека – у них легкие травмы.

В Демократической Республике Конго загорелась деревянная лодка с мотором, на борту которой находились около 400 человек. Судно перевернулось, погибли не менее 50 человек, более сотни пропали без вести. У большинства спасенных – ожоги. В регионе часто происходят подобные аварии из-за перегруженных лодок и нехватки дорог.

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