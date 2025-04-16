Два человека пострадали в Ивановской области при атаке украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Два человека получили травмы в Ивановской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации властей, всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь. В результате случившегося никто не погиб.

Опасность атаки БПЛА в Ивановской области была объявлена утром 16 апреля. В связи с этим местных жителей попросили принять меры безопасности, в том числе не подходить к окнам и спуститься на нижние этажи зданий. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях, включая различные секции и кружки, была отменена вторая смена.

В результате российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионом 7 украинских беспилотников. В связи с отражением атаки БПЛА участок улицы Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова в городском округе Шуя был перекрыт тяжелой техникой.

В настоящий момент над ликвидацией последствий падения обломков дронов работают экстренные службы.

