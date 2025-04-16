Фото: министерство обороны РФ

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шуи, который расположен в этом регионе.

Власти попросили местных жителей сохранять спокойствие и принять меры безопасности, в том числе не подходить к окнам и спуститься на нижние этажи зданий. Также граждан попросили не выходить на улицу.

В общеобразовательных учреждениях, включая различные секции и кружки, отменяется вторая смена из-за произошедшего, уточнили в администрации Шуи.

"Все службы работают в усиленном режиме! Следите за дальнейшими оповещениями!" – заключили власти города.

Правительство Ивановской области в своем телеграм-канале уточнило, что отражением атаки украинских дронов занимаются силы противовоздушной обороны (ПВО), а на месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия произошедшего.

За прошедшую ночь российские системы ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны РФ, 9 БПЛА было ликвидировано над Воронежской областью, еще 8 беспилотников удалось сбить над Белгородской областью, 4 – над Курской областью, по 2 – над Липецкой областью и Республикой Крым, а также 1 дрон был перехвачен над Московским регионом.

