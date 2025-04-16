Силы ПВО сбили за ночь 26 украинских БПЛА над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 26 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, 9 БПЛА было сбито над Воронежской областью. Еще 8 дронов удалось уничтожить над территорией Белгородской области, 4 – над Курской областью, по 2 – над Липецкой областью и Республикой Крым, а также 1 беспилотник был перехвачен над Московским регионом.

Ранее украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате удара пострадали 4 человека, включая полугодовалого ребенка.

Кроме того, ВСУ атаковали мост между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа в Брянской области. Происшествие обошлось без пострадавших. Мост был предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.

