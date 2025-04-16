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16 апреля, 10:19

Происшествия

ПВО РФ уничтожили семь украинских беспилотников над Ивановской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Прилет дронов самолетного типа был зафиксирован между 08:00 и 09:40 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

В связи с отражением атаки БПЛА участок улицы Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова в городском округе Шуя перекрыт тяжелой техникой, сообщили в администрации городского округа.

Местных жителей призвали не выходить на улицу в ближайшее время. Также власти уточнили, что все службы были переведены в усиленный режим.

Опасность атаки БПЛА в Ивановской области была объявлена утром 16 апреля. На фоне этого горожан попросили принять меры безопасности, в том числе не подходить к окнам и спуститься на нижние этажи зданий.

Вместе с тем в общеобразовательных учреждениях, включая различные секции и кружки, из-за случившегося была отменена вторая смена. К ликвидации последствий падения обломков беспилотников подключились экстренные службы.

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