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15 апреля, 07:45

В мире

Новости мира: аномально холодная погода установилась в Турции

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Ночные заморозки со снегопадами внезапно пришли в Турцию. Цветущие поля тюльпанов покрылись снегом. В то же время резкая перемена погоды привела к многочисленным авариям на трассах. Водители не справляются с управлением на обледенелых дорогах.

Тем временем мощная песчаная буря накрыла Ближний Восток. В частности, в Ираке от удушья пострадали почти две тысячи человек. Люди пытаются закрыть лицо респираторами, но это не помогает. Видимость на дорогах практически нулевая, зафиксировано множество ДТП, нарушено авиасообщение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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