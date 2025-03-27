Новости мира: в Боливии объявлено чрезвычайное положение из-за наводнений

В Боливии объявлено чрезвычайное положение из-за сильнейших ливней, которые привели к масштабным наводнениям. Погибли более 50 человек, около 100 тысяч жителей эвакуированы. На помощь пришли военные – в пострадавшие районы направляют тяжелую технику для откачки воды.

Тысячи жителей Газы вышли на улицы с протестами против политики ХАМАС. Люди, находящиеся в зоне постоянных обстрелов, требуют ответов от лидеров движения, обвиняя их в том, что те, находясь за границей, принимают решения о войне "до последнего палестинца".

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