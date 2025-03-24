Почти 65% от месячной нормы осадков выпало за сутки на Камчатке

Почти 65% от месячной нормы осадков выпало за сутки в Петропавловске-Камчатском, сообщил глава города Евгений Беляев в телеграм-канале

В связи с влиянием снежного циклона в городе выпало 68 миллиметров осадков при месячной норме 106 миллиметров, уточнил мэр, ссылаясь на данные краевого УГМС России. Такое количество снега осложняет деятельность дорожных служб, которые продолжают работать в усиленном режиме.

К настоящему моменту на улицах города работают около 50 единиц снегоуборочной техники, однако процесс осложняется наличием машин, которые местные жители оставляли на дорогах.

"Решаем вопрос, как безопасно их убирать, чтобы быстрее обеспечить достаточную ширину проезжей части для выхода пассажирского транспорта", – добавил Беляев.

Главной задачей властей и городских служб является очистка основных дорог и подъездов к социальным объектам, чтобы в городе вновь начал курсировать общественный транспорт. Пока по маршрутам проезжают пять машин высокой проходимости.



Вместе с тем справиться с циклоном местным жителям помогают специалисты МЧС России. В связи с непогодой и обильными снегопадами в регионе ограничена видимость, а некоторые участки дорог оказались покрыты сугробами, в результате чего они стали непроходимыми, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Спасатели ведут мониторинг загородных магистралей и городских улиц, оказывая помощь в преодолении сложных участков пути как пешеходам, так и водителям.

"Накануне четверо автомобилистов застряли в районе Халактырского пляжа. До глубокой ночи мужчины откапывали свой автомобиль, после чего решили обратиться за помощью к спасателям. Спасатели на снегоходах добрались до застрявшей машины и эвакуировали парней, которые сильно замерзли за ночь", – рассказали в МЧС.

Тем временем местные жители передвигаются по городу при помощи вахтовых автомобилей министерства. Также спасатели готовы оказать помощь медикам, чтобы те смогли добраться до пациентов.

Вместе с тем МЧС призвало водителей не использовать личный транспорт и не мешать работе дорожных служб, а также воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Циклон, который принес с собой снегопад и сильный ветер, пришел к берегам Камчатки 23 марта. По прогнозам синоптиков, ситуация улучшится 25 марта. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе на дистанционный режим работы переведены сотрудники предприятий и организаций. Помимо этого, занятия отменены в дошкольных и высших учебных заведениях.

Между тем синоптик Михаил Леус заявил, что в последнюю пятидневку марта в Москве может выпасть около 20% от месячной нормы осадков. По его словам, управление погодой перейдет к циклонам, первый из которых, смещаясь с юго-запада, во вторник закроет небо над столицей плотными облаками и принесет дожди.

Вместе с тем в среду, 26 марта, в столице ожидаются незначительные дожди. Осадки также прогнозируются в четверг и пятницу, 27 и 28 марта. При этом температура воздуха в эти дни останется выше нормы на 5–7 градусов, добавил Леус.