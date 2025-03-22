Почти 20 придомовых территорий остаются затопленными в Башкирии

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

В Башкирии остаются затопленными 19 придомовых территорий, два моста и 14 участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, вода ушла из десяти затопленных домов в республике. В связи с контролем за обстановкой с половодьем в ведомстве круглосуточно работает оперативный штаб.

"Во всех населенных пунктах организованы временные гидропосты, производится мониторинг оперативными группами МЧС Башкортостана", – уточнило министерство.

В связи с потенциальной опасностью подтопления населенных пунктов Андреева и Дмитриевка в Благовещенском районе на месте дежурят спасатели. Для размещения и питания пострадавшего населения подготовлены два пункта временного размещения.

Также дежурство осуществляется в населенном пункте Тарабердино Кушнаренковского района. Для местных жителей подготовили четыре пункта для временного размещения и питания.

Между тем в 12 субъектах страны подтопленными остаются 13 жилых домов и 173 приусадебных участка. В общей сложности подтопление фиксируется в 73 населенных пунктах. Оно коснулось 22 дачных домов и 48 низководных мостов.

Сотрудники МЧС России работают над обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья.