Более 100 домов затоплены в 11 российских регионах в результате паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В результате паводка в 11 российских регионах оказались затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, 48 низководных мостов и 39 участков автомобильных дорог также попали под затопление в результате паводка. За прошедшие сутки в российских регионах освободились от воды 21 жилой дом и 81 дачный участок, 209 приусадебных участков, 8 низководных мостов и 5 участков автомобильных дорог.

"Спасатели МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением беспилотников", – отметили в пресс-службе.

В районах, где произошло подтопление, проводится адресная помощь населению. Организуются переправы на лодках, а также осуществляется доставка продуктов и предметов первой необходимости.

Тем временем в городе Аша Челябинской области упал уровень воды реки Сим. Специалисты провели взрывные работы, работы по прокладке обходных путей и очистке русла с помощью специальной техники. В результате за день от воды были освобождены 21 частный и 81 садовый дом, а также 121 приусадебный участок.

В пункте временного размещения (ПВР) находятся 12 человек. Спасатели сформировали мобильные группы, которые оказали адресную помощь 45 гражданам.

Вместе с тем в Башкирии наблюдается подъем уровня воды в реке Инзер, из-за чего в деревне Азово подтопление коснулось жилых домов и придомовых территорий. В субъекте остаются подтопленными 106 жилых домов и 245 приусадебных территорий, однако от воды освободились 27 придомовых участков.

"Эвакуированы 127 человек, в том числе 20 детей. В ПВР находятся 50 граждан. Спасатели МЧС России доставляют продукты питания жителям. Пиротехники провели 20 взрывных работ, использовав 600 кг взрывчатых веществ. Ведется мониторинг подвижки льда. Сегодня планируются взрывные работы на реке Ай", – уточнили в ведомстве.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что возможные подъемы уровня воды ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, из берегов могут выйти реки Енисей, Иртыш, Лена, Амур и его притоки. Вместе с тем вероятность подъема воды в регионах Центральной России будет минимальной из-за малого количества снега.