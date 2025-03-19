Более 20 человек эвакуировали из-за подтопления в Минусинске Красноярского края

Фото: телеграм-канал "Администрация Минусинска"

В Минусинске эвакуированы 22 человека, включая шестерых детей, в связи с подтоплением, пишет ТАСС, ссылаясь на прокуратуру Красноярского края.

По данным ведомства, к настоящему моменту подтопление коснулось 13 дворов жилых домов. Перекрыты два моста через реку Минусинку, уточнил глава города Дмитрий Меркулов.

"Вода зашла во дворы улицы Михайлова, там началась эвакуация жителей. Просьба жителей улицы срочно эвакуироваться", – написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Всего под угрозой подтопления оказались порядка 120 жилых домов. В МЧС сообщали, что причиной стал разрыв земляной насыпи на реке Минусинке.

К месту происшествия была направлена аэромобильная группировка, в число спецтехники входят два плавсредства и насосная станция. Кроме того, для местных жителей подготовлены два пункта временного размещения на 150 человек.

В октябре прошлого года дамбу прорвало в Шелаболихинском районе Алтайского края. ЧП привело к разрушению дороги. Еще один случай произошел в начале августа того же года на реке Малиновке в Приморье. В зону затопления попали 50 домов.