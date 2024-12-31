В Петербурге открыли дамбу, закрывавшуюся из-за угрозы наводнения

Фото: телеграм-канал "Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)"

Все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга были открыты в ночь на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции КЗС в телеграм-канале.

"Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов", – отметили в пресс-службе.

Работа систем КЗС от наводнений продолжается в штатном режиме с постоянным мониторингом состояния гидрометеорологической обстановки.

Утром 30 декабря затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений.

Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы был прекращен, а движение кораблей по Кронштадтскому корабельному фарватеру было приостановлено в связи с распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".