Экстренное предупреждение объявлено на Северных Курилах в связи с циклоном

Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"

В северных районах Сахалина и на Курильских островах на 28 декабря, субботу, объявлено экстренное предупреждение в связи с циклоном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В органы местного самоуправления и связанные с ними организации были отправлены уведомления о ситуации и инструкции по действиям в сложившейся ситуации.

"Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", – говорится в сообщении.

Ведомство держит ситуацию, связанную с прохождением циклона, под контролем.

Сахалинское отделение Росгидромета пишет, что в период с 27 декабря по 28 декабря в Северо-Курильском районе ожидается интенсивный снегопад. За 12 часов и менее может выпасть до 20 миллиметров осадков. Также прогнозируется метель с ухудшением видимости до 500 метров. Кроме того, порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Тем временем в Москве до 6 января продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также облачная погода, туман и мелкая морось ожидаются в столице в пятницу, 27 декабря. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от минус 2 до 2 градусов.