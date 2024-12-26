Гололедица и плюсовая температура останутся в Москве до праздников

В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы до 2 января. 26 декабря ожидается небольшой снег и температура до 1 градуса. Атмосферный фронт, надвигающийся на столицу, также останется теплым.

Как рассказала ведущая "Атмосферы" Дарья Ермакова, циклон продолжает влиять на погоду в городе. Осадки будут в смешанной фазе, температура останется на 5–6 градусов выше климатической нормы. Из-за ветра до 8 метров в секунду и высокой влажности она будет ощущаться прохладнее. Вечером ожидается около -2 градусов.

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