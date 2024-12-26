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26 декабря, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать майонез для новогоднего стола

Нутрициолог рассказала, как выбрать майонез для новогоднего стола

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Майонез остается популярным ингредиентом для новогодних салатов. Нутрициолог Ольга Панова напоминает, что при выборе важно обращать внимание на состав. В качественном продукте должны быть только растительное масло, яичные желтки, горчица, соль, уксус или лимонная кислота.

Легкие майонезы, несмотря на низкую жирность, содержат загустители и консерванты, которые могут негативно сказаться на работе желудка. Калорийность таких продуктов часто сравнима с классическими соусами, поэтому их польза для фигуры сомнительна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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