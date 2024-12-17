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17 декабря, 08:00

Общество

Проект "Московское долголетие" приглашает на кинопоказы

Проект "Московское долголетие" приглашает на кинопоказы

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Проект "Московское долголетие" запустил новое направление. Теперь его участники могут посещать кинопоказы и обсуждать фильмы с экспертами. В программе – просмотр лент "Метель", "Самый счастливый день", "Свеча желаний" и других.

Потом гости киноклуба смогут задать вопросы критикам, режиссерам и актерам. Встречи будут проходить каждую среду в 18:00 в центре московского долголетия "Пресненский". В это время в других точках организуют онлайн-трансляцию, зрители которой также смогут поучаствовать в обсуждении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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