Россияне стали все чаще переходить с одного места работы на другое

Россияне все чаще переходят с одного места работы на другое. Среди причин, по которым люди переходят на новое место, – неподходящая зарплата, отсутствие перспектив, а иногда и просто желание попробовать новое.

Однако работодатели недовольны: они не желают тратиться на обучение сотрудника, который все равно уйдет. Кандидатуру с таким резюме воспринимают как ненадежную.

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