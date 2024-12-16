Новую поликлинику возведут в районе Внуково в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Детско-взрослая поликлиника, которая сможет принимать 750 пациентов в смену, появится в деревне Рассказовке района Внуково Новомосковского административного округа Москвы. Объект планируется построить в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, к настоящему моменту была подготовлена градостроительная документация. Специалисты также разработали техническое задание на проектирование объекта. Предполагается, что площадь четырехэтажной поликлиники превысит 11 тысяч квадратных метров. Строительство должно начаться в первом полугодии 2025 года и завершиться к концу 2026-го.

Здание будет иметь Г-образную форму. Его фасады планируется выполнить из стеклофибробетонных панелей с рельефом. В состав объекта также будет включен пост скорой помощи, где смогут разместиться две машины.

"Учреждение будет полностью соответствовать новому московскому стандарту здравоохранения. Поликлинику укомплектуют новейшим диагностическим оборудованием. В здании появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения", – рассказал, в свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он обратил внимание, что в новой поликлинике будут работать врачи по основным медицинским профилям. Это позволит горожанам получать консультации высококвалифицированных специалистов, а также проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

После завершения основных работ специалисты намерены провести комплексное благоустройство прилегающей территории. На ней высадят зеленые насаждения, а также обустроят газоны и цветники. Для посетителей будут созданы пешеходные дорожки, установлены светильники и малые архитектурные формы.

В самом здании будут организованы посты охраны. Также там установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации и создадут необходимые условия для маломобильных граждан.

Между тем в 2025 году завершится строительство нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Международном медицинском кластере в Сколкове. В состав учреждения будут включены два современных корпуса, общая площадь которых превысит 60 тысяч квадратных метров. Один из них станет амбулаторно-стационарным, а второй – операционно-реанимационным.