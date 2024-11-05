Парфюмер Сиордия назвала идеальный аромат для первого свидания

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Мужчинам для первого свидания стоит выбрать парфюм с теплыми древесными нотами, а женщинам – ароматы со сливочным или цветочным оттенком. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

По ее словам, в обстановке первой полноценной встречи важнее всего использовать ароматы, которые включают внутри человека определенные качества.



Екатерина Сиордия парфюмер Например, мужчины часто хотят казаться в глазах противоположного пола более брутальными, уверенными в себе. Поэтому им прекрасно подойдут ароматы с теплыми древесными нотами, которые ассоциируются с надежностью.

Можно также подобрать парфюм с легким кожаным оттенком: эти ноты достаточно брутальные и даже немного бунтарские, подчеркнула эксперт.

При этом использовать слишком свежие ароматы для первого свидания парфюмер не рекомендовала.

"Они могут ассоциироваться со спортзалом или напоминать запах дезодоранта", – пояснила она.

Если же говорить о том, какие ароматы мужчины любят на женщинах, то есть общепринятое мнение, что сливочные ноты в парфюме подсознательно могут расслаблять молодого человека и давать ему чувство безопасности рядом с девушкой.



Екатерина Сиордия парфюмер Также для первого свидания дамы могут использовать ароматы с гурманскими нотами, но они ни в коем случае не должны быть солирующими: переслащенный аромат способен оттолкнуть партера. А еще прекрасно подойдут цветочные ноты.

Например, можно выбрать парфюм с мягким звучанием иланг-иланга или розы. Однако с жасмином нужно быть аккуратнее: он иногда дает довольно плотную дольную ноту, которая тоже может не нравиться окружающим, предупредила эксперт.

А еще для первого свидания лучше не использовать различные экспериментальные ароматы – с запахом бетона, урбанистические и так далее. Плюс лучше избегать каких-то сильно мускусных ароматов.

"С ними можно поэкспериментировать чуть позже – на вторых, третьих свиданиях, когда партнеры станут ближе друг к другу и можно будет показать какие-то другие грани себя", – отметила парфюмер.

В целом же для первого свидания всегда лучше использовать легкие ненавязчивые ароматы, которые не будут щитом закрывать от человека, с которым хочется создать отношения, заключила Екатерина Сиордия.

Ранее аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак рассказала о самых лучших осенних ароматах. По ее словам, терпкие ноты, такие как кардамон, удовое дерево, кедр, табачные листья, кожа в сочетании с более мягкими, обволакивающими аккордами – стручками ванили, сандалом, ирисом, нарциссом, – наиболее красиво будут звучать именно в прохладное, но все еще солнечное время года.