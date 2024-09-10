Парфюмер Екатерина Сиордия назвала ароматы, способные отпугнуть собеседника

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Ароматы с нотой смородины, а также очень сладкий парфюм могут сильно раздражать окружающих. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

По ее словам, прежде всего нужно учитывать, что ароматы, которые нравятся жителям одной страны, могут быть непривычными для жителей другой и тяжело ими переноситься.

Например, по ее мнению, в России большинство не привыкли к очень насыщенным, плотным ароматам, которые в восточных странах носят почти все.





Екатерина Сиордия парфюмер Скажем, парфюм с акцентом на удовые, кожаные или животно-мускусные ноты может звучать для окружающих вызывающе.

В России же чаще выбирают цветочные, травянистые и фруктовые запахи, отметила специалист.

Аккуратнее надо быть и с эпатажными, эксцентричными ароматами нишевой парфюмерии.

"Чтобы представить что-то новое, интересное, парфюмеры порой используют очень необычные ноты. Например, пахнущие горелой проводкой – для многих людей такой запах может быть раздражающим, тревожным. Не всем понравятся и ароматы с нотами горелого дерева либо краски", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, стоит учитывать, что некоторые изначально приятные ароматы могут через какое-то время давать неожиданный эффект.



Екатерина Сиордия парфюмер Например, многие очень любят парфюмы с нотой смородины. Но бывает, что через пару часов этот аромат начинает напоминать запах кошачьего лотка. Такое происходит, когда духи как-то специфически собраны либо просто на коже конкретного человека получается такое звучание.

Бывает, что и акватические, свежие ароматы, созданные неправильно, через какое-то время дают довольно резкий химический запах, который может быть очень неприятен окружающим. Поэтому такие духи тоже надо очень тщательно выбирать, отметила Сиордия.

"Также аккуратнее надо быть с очень сладкими, приторными, гурманскими ароматами – они могут даже вызывать головную боль и у самого человека, который их носит, и у тех, кто находится рядом с ним", – предупредила парфюмер.

При этом специалист напомнила, что самое главное даже не то, как вызывающе звучит аромат, а как им пользуются.

"Даже самый красивый запах может нагружать и раздражать, если нанести его слишком много", – отметила парфюмер.

Плюс всегда стоит задумываться, как аромат будет звучать там, куда его надевают.

"Не стоит сильно душиться тяжелым насыщенным парфюмом, если предстоит работать в замкнутом пространстве офиса – активный запах может свести коллег с ума. А вот для прогулки на свежем воздухе можно использовать парфюм более активно", – заключила эксперт.

Ранее химик, парфюмер Валерия Нестерова назвала ароматы, которые помогают справиться со стрессом и усталостью. Она посоветовала в сложные периоды пользоваться парфюмом с насыщенным и ярким ароматом розы: он поможет заземлиться, соединиться с собой и легче пережить различные негативные моменты.