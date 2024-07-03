Парфюмер Нестерова: ароматы розы и хвои помогают справиться со стрессом

Фото: depositphotos/belchonock

Ароматы розы, цитрусовых и хвои помогают взбодриться, побороть усталость и преодолеть стресс, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.



По ее словам, аромат розы особенно нужен в периоды стресса, при этом запах должен быть не насыщенным и ярким, а более нежным и с природным звучанием.





Валерия Нестерова химик, парфюмер Ты как бы заземляешься, соединяешься с собой и легче переживаешь различные негативные моменты. Не зря ароматы с нотами розы часто используют в отелях: это помогает клиентам расслабиться и почувствовать, что они словно пришли к себе домой.

Для борьбы с депрессией и апатией понадобятся цитрусовые.

"Когда нет настроения, какая-то тяжесть и вялость, советую использовать парфюм с акцентом на такие ноты. То есть цитрусы в нем должны быть не просто одним из ингредиентов, а главенствовать. Такие ароматы помогают взбодриться, настроиться на рабочий лад и поднять настроение", – отметила Нестерова.

Отдельно эксперт выделила насыщенное звучание лимона: она сослалась на ряд исследований, согласно которым этот запах увеличивает концентрацию внимания на 30–45%.

"Такие ароматы иногда даже рекомендуют использовать в школе, когда дети пишут контрольные работы или сдают экзамены", – рассказала парфюмер.

Также при усталости и стрессе стоит использовать хвою, подчеркнула Нестерова.





Валерия Нестерова химик, парфюмер В одной японской компании ключевым сотрудникам, которым выполняли много умственной работы, даже дарили аромадиффузоры для спальни с хвойным ароматом. Для того, чтобы они могли полноценно восстанавливаться за ночь и быть более продуктивными на службе.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова назвала лучшие ароматы для ответственных переговоров. Один из них – с мягкой кожаной нотой: он ассоциируется с роскошью и представляет человека обеспеченным и уверенным в себе.