Парфюмер Нестерова назвала идеальные ароматы для женщин старше 40

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Женщинам за 40 стоит обратить внимание на пудрово-ирисовые ароматы, а также парфюмы с древесными, цитрусовыми или акватическими нотами. Об этом Москве 24 рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, с возрастом все меньше привлекают инфантильные, легкие, фруктовые ароматы – больше хочется чего-то, способного подчеркнуть богатый внутренний мир и жизненный опыт.

"Поэтому парфюм лучше выбирать со сложносочиненным раскрытием, глубокий и погружающий", – отметила эксперт.

При этом важно учитывать, что любой парфюм имеет аромавоздействие и формирует в течение дня определенное состояние. Поэтому одни духи больше подходят для трудовых будней, так как сосредотачивают и настраивают на рабочий лад. Другие же идеальны для прогулок и вечеринок, потому что подчеркивают женственность и создают романтическое настроение, пояснила Нестерова.



Валерия Нестерова химик, парфюмер Для делового гардероба стоит выбрать сдержанные, структурные ароматы. А это прежде всего парфюм с древесными нотами, например сандала или благородного белого кедра. Они подчеркнут статусность и создадут ощущение стабильности и структуры.

Для создания ощущения энергии и бодрости можно подобрать парфюм со сложными цитрусовыми и акватическими нотами.

"Однако последние бывают инфантильными, с ягодными оттенками, нотами ревеня и так далее. В данном случае они не подойдут – нужна более солидная акватика: с чайно-кожными оттенками и легкими нотами пряностей", – отметила эксперт.

Для свиданий, светских мероприятий и вечеринок стоит выбрать духи с цветочными нотами. Они, согласно исследованиям, навевают романтические воспоминания, пояснила Нестерова.

По ее мнению, можно обратить внимание и на пудрово-ирисовые ароматы: они помогут элегантным образом подчеркнуть глубину внутреннего мира.

Также прекрасно сыграют духи с цветочным аккордом розы: этот цветок в парфюме раскрывает женственность.

"Но я бы рекомендовала девушкам за 40 подбирать варианты, в которых цветочные ароматы затемняются пачулевыми ингредиентами. Они привнесут ощущение статусности и глубины", – заключила эксперт.

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