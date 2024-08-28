Парфюмер Нестерова назвала самые интересные ароматы с овощными нотами

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Сочетания нот моркови и ванили, огурца и миндаля, а также тыквы и специй имеют одни из самых интересных звучаний в парфюме. Об этом Москве 24 рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, запах моркови имеет сладковато-землистые оттенки и в сочетании с мягкой, кремовой ванилью вызывает ассоциации с морковным пирогом, который пьют с теплым чаем.

"Создается очень уютное ощущение. Поэтому таким парфюмом особенно хорошо пользоваться в прохладные осенние дни", – отметила эксперт.

Еще одна "уютная история" – это сочетание огурца и ореховых оттенков миндаля. Получается легкий, освежающий и вместе с тем создающий ощущение комфорта аромат.



Валерия Нестерова химик, парфюмер А еще напоминать о домашнем уюте будет парфюм, сочетающий сладкие ноты тыквы и пряных специй – корицы, мускатного ореха. Словно где-то поблизости пекут ароматный пирог.

Когда же хочется, чтобы аромат был освежающим и бодрил, стоит выбрать парфюм с нотами сочного томата и тонкого звучания зеленого чая. Либо обратить внимание на сочетание пряных нот сельдерея с яркими цитрусовыми бергамота.

Очень интересно звучит парфюм с нотами томата и базилика: получается яркий и свежий аромат, напоминающий лето.

"Также советую попробовать парфюм со сладкими землистыми нотами свеклы и анималистичной густой амброй. Такие композиции хорошо подчеркивают статус человека", – отметила эксперт.

Кроме того, по мнению Нестеровой, стоит обратить внимание на парфюмы, содержащие ноты трав, которые мы привыкли использовать в кулинарии.

"Например, запах свежей петрушки и кумариново-миндальный оттенок лаванды вместе дают очень необычное сочетание. А острые ноты имбиря с травянистыми оттенками розмарина звучат бодряще", – пояснила Нестерова.



Интересно также сочетание фенхеля, имеющего сладковатое звучание, немного напоминающее лакрицу, с теплым древесным запахом кедра, который добавляет композиции глубины и объема, отметила парфюмер.

Ранее парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева рассказала об ароматах, которые помогут мысленно перенестись на морское побережье. Например, это могут быть ароматы водного аккорда вместе с бодрящей эссенцией розы, можжевельника и пряной нотой кориандра.