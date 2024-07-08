Парфюмер Огнева назвала ароматы, которые могут перенести на морское побережье

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Морские ароматы в сочетании с мускусом и пихтовым бальзамом, а также ноты морской соли в тандеме с землистым шалфеем помогут почувствовать себя на побережье. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева.

По ее словам, раньше "пляжную" тему парфюмеры обычно раскрывали через ароматы тропических фруктов – маракуйи, манго, кокоса, ананаса. Теперь же они применяют более утонченный подход: все эти пышные ноты миксуют с ароматом морских брызг, жасмина и так далее. Такой парфюм подойдет не только летом, но и в другие времена года, отметила Огнева.



Марина Огнева парфюмер и аромапсихолог Можно выбрать сочетание, в котором есть морские ноты, мускус и пихтовый бальзам – ингредиент, часто используемый в зимних ароматах. Такой тандем хорошо передает момент, когда теплое солнце встречается с прохладой моря.

Мысленно отправиться на пляж помогут и ароматы водного аккорда вместе с бодрящей эссенцией розы, можжевельника и пряной нотой кориандра.

"Также со временем, проведенным на берегу, ассоциируется парфюм с воздушными нотами морской соли и ароматом землистого шалфея. Либо с морскими запахами, ярко-желтым мандарином, легким морским нарциссом и успокаивающим теплом ванили", – пояснила парфюмер.

Еще один вариант – сочетание жасмина с оттенками сочной игристой груши и древесного мускуса. Либо можно подобрать мягкий и теплый аромат с нотками пикантного лимона, бергамота, гелиотропа, кокосового молока и кедра. Кроме того, хорошо подойдут древесные запахи, сочетающие в себе свежие и бодрящие ноты водных аккордов с приземленными, землистыми оттенками кипариса, шалфея и дубового мха, заключила Огнева.

Ранее химик, парфюмер Валерия Нестерова рассказала об ароматах, которые помогают справиться со стрессом и усталостью. В числе таких эксперт назвала запах розы: он помогает заземлиться и легче пережить негатив. Но важно, чтоб аромат был не насыщенным и ярким, а более нежным и с природным звучанием, уточнила Нестерова.

